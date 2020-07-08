Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек

За сутки в России выявили 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (621), Петербурге (295), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской и Иркутской областях (263 и 240 соответственно).