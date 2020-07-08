Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек

За сутки в России выявили 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (621), Петербурге (295), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской и Иркутской областях (263 и 240 соответственно).
За весь период в России было выявлено 700 792 случая коронавируса, 10 677 человек умерли, 472 511 человек выздоровели. В последние три дня выписанных из больниц больше, чем новых инфицированных. Число активных случаев продолжает снижаться — сейчас коронавирусной инфекцией болеют в России 217 614 человек. Месяц назад, 9 июня, этот показатель составлял 236 174 пациента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19, уступая США (2,99 млн заболевших), Бразилии (1,67 млн заболевших) и Индии (742 тыс. заболевших). В мире коронавирусной инфекцией уже заболели 11 млн 830 тыс. человек, из них выздоровели 6 млн 448 тыс., умерли 544 тыс.