В Бурятии начали отлов грызунов из‑за вспышки бубонной чумы в Монголии

В Республике Бурятия разработали оперативный план действий по нераспространению бубонной чумы из Монголии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Одним из мероприятий, предусмотренных планом, является отлов мелких мышевидных млекопитающих в районах, граничащих с Монголией. Грызунов ловят, а потом проверяют на наличие чумного микроба. Результаты исследований на наличие антигена, проведенные в Бурятии ранее, не нашли возбудителя чумы.

В Роспотребнадзоре указывают, что риск завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимален, поскольку границы закрыты из‑за коронавируса. Однако есть возможность распространения инфекции с территории Тывы, Алтая и Забайкальского края, где расположены активные природные очаги чумы.

Вспышку бубонной чумы в Монголии зафиксировали в начале июля. Сперва сообщалось о двух пациентах из аймака Ховд на границе с Тувой и Алтаем. Они заразились, съев мясо сурка. Позже стало известно об инфицированном чумой в районе Внутренняя Монголия на севере Китая и о еще одном случае заражения на западе Монголии. В посольстве России подчеркивали, что причин для беспокойства нет, а бубонная для региона — сезонное явление.