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Доставка еды и порнография стали гораздо популярнее у россиян в период самоизоляции

Илья Голубев
Сегодня в 10:04

В период самоизоляции россияне стали гораздо чаще смотреть порно, заказывать еду на дом и посещать образовательные сервисы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Вымпелком» (владеет оператором связи «Билайн»).

Оказалось, что с конца марта трафик посещения порно-сайтов вырос на 57,9% по сравнению с началом года, причем больше всего интереса ко взрослому контенту проявляли пользователи 30-40 лет (в основном, мужчины — эта аудитория оказалась в семь раз больше женской).

Особой популярностью обрели и сервисы доставки еды «Яндекс.Еду» и Delivery Club — ими пользовались на 35,5% чаще, чем обычно. Чаще россияне заходили на образовательные и развлекательные сайты — количество их посещений выросло в пять раз, причем пользователи проводили на них в 2,3 раза больше времени, чем обычно.

Другие операторы связи также подтвердили рост интереса россиян к доставке еды. образованию и развлечениям, а вот порнографию комментировать не стали. После окончания режима самоизоляции эксперты ожидают падение интернет-трафика.

Режим самоизоляции действовал в России с конца марта и до начала лета. В Москве его начали постепенно отменять еще в мае, и многие граждане были рады возможности спокойно гулять, однако некоторые пользователи соцсетей отнеслись к этому со скепсисом.

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