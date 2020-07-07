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Правообладатели Ждуна подали в суд на «ВКонтакте» за стикеры с персонажем. Им отказали в иске

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:54

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании «Си Ди Лэнд Контакт« (CD Land), владеющей правами на Ждуна, во взыскании с «ВКонтакте» 5 млн рублей за использование стикеров с персонажем. Об этом пишет РИА «Новости».

Иск подали потому, что соцсеть несколько лет использовала бренд неправомерно, уточнил президент CD Land Юрий Цейтлин. Компания хотела предложить «ВКонтакте» заключить лицензионное соглашение — тогда стикеры использовались бы соцсетью легально.

В 2017 году компания CD Land выкупила исключительные авторские права на использование в России и СНГ образа Ждуна. Ждуном скульптуру «Homunculus Loxodontus» художника Маргрит ван Бреворт назвали пользователи рунета, для которых странное существо с головой морского льва и человеческими руками быстро стало мемом.

Правообладатели в разное время подавали в суд на частных лиц и крупные компании за неправомерное, по их мнению, использование образа Ждуна. Крупные суммы CD Land пытались отсудить у хоккейного клуба «Спартак» и магазина Ozon за распространение игрушек со Ждуном, им также удалось выиграть дело на 8,6 млн рублей у «Мегафона». В 2018-м CD Land даже подала в суд на Первый канал.

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