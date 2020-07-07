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Температура в сибирском Заполярье повысилась на пять градусов. Ученые связывают с этим лесные пожары

Семён Гудошников
Сегодня в 16:56

Температура в Сибирской Арктике бьет рекорды — в среднем она выросла на пять градусов Цельсия относительно прошлых лет, а в некоторых регионах — на 10 градусов. К таким выводам пришли ученые из европейской Службы по изменению климата «Коперник», пишет Би-би-си.

В Верхоянске, на севере Якутии, температура достигла 38 градусов. Это на 18 градусов выше нормы и более чем на градус превышает предыдущие температурные рекорды 2018 и 2019 годов.

Аномально высокие температуры приводят к тому, что Арктика нагревается в два раза быстрее, чем в среднем планета. Ученые считают, что жара также влияет и на лесные пожары в регионе, которые уже привели к выбросу 59 млн тонн углекислого газа.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства на 7 июля, в России действует более 238 лесных пожаров на площади более 140 тыс. гектаров. При этом большая часть возгораний приходится именно на Сибирь. В Красноярском крае горят 64 тыс. гектаров, на Камчатке — 29 тыс. гектаров, в Иркутской области — 19 тыс., в Чукотском автономном округе — 15 тыс.

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