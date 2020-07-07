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Институт Айн Рэнд, выступающий против поддержки государства, получил поддержку государства

Илья Голубев
Сегодня в 16:13

Институт Айн Рэнд в США получил государственную поддержку в виде специальной ссуды в размере до 1 млн долларов, как пострадавший во время пандемии коронавируса бизнес, сообщает Reuters. Отмечается, что главная задача института — продвижение философии объективизма, которая предполагает отказ от помощи государства и стремление к свободному рынку.

«Мы не стыдимся этого, потому что наш принцип — справедливость. Государство само по себе не имеет денег, оно может только распределять чужое богатство», — ответили в организации в ответ на запрос Reuters, не противоречит ли поддержка государства ее идеологии.

Изданию Forbes в институте заявили, что они, как сторонники капитализма, не имели права оставить эти деньги тем, кто враждебен капитализму (вероятно, речь идет о государстве). Правление института рассматривает поддержку как компенсацию потерь, которые они понесли из‑за действий правительства (не уточняется, каких потерь или действий).

В Институте Айн Рэнд работает 35 сотрудников — именно столько рабочих мест хочет сохранить организация, согласно ее обращению к государству. Программа защиты зарплат, которой она воспользовалась, направлена на сохранение малого американского бизнеса и небольших компаний, за которые институт по его философии как раз и должен заступаться.

Институт Айн Рэнд был основан в 1985 году и назван в честь российско-американской писательницы Айн Рэнд (Алисы Зиновьевны Розенбаум), авторки книг «Атлант расправил плечи» и «Источник». В 1962 году, например, в своем эссе о французских предпринимателях XVII столетия она писала следующее: «Они знали, что государственная «помощь» так же опасна, как и государственное преследование, и что оно может послужить бизнесу, только если будет держать свои руки подальше от него».

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