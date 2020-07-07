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Силовики пришли с обыском к главреду издания «Холод» Таисии Бекбулатовой

Семён Гудошников
Сегодня в 14:10
Обновлено сегодня в 14:49:

Таисию Бекбулатову везут на допрос в статусе свидетеля. Об этом в телеграме сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Утром 7 июля силовики пришли с обыском в московскую квартиру главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Об этом написал в телеграме глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, которому журналистка успела сообщить о случившемся.

Коллеги Бекбулатовой не могут выйти с ней на связь с утра. С чем связан обыск, пока не известно. «Медиазона» отмечает, что, судя по соцсетям, Бекбулатова близко знакома с задержанным советником главы Роскосмоса, экс-журналистом «Коммерсанта» Иваном Сафроновым, которого обвинили в госизмене.

В квартиру к журналистке приехал адвокат «Агоры» Николай Васильев, но его туда не пустили. Васильев видел, как в квартиру зашли два человека в штатском, сказав кому‑то, что «адвокат пришел».

Таисия Бекбулатова была корреспондентом отдела политики «Коммерсанта» с 2012 по 2017 год. Затем два года работала спецкором «Медузы», а в августе 2019 года запустила издание «Холод».

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