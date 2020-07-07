перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Холли Берри не будет играть роль персонажа-трансгендера после критики в соцсетях 13:44
В Москве появится бесплатный автокинотеатр 13:26
В Твери появится новое граффити с портретом Солженицына 13:12
Всеволод Могучев/YouTube Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса
Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса 12:51
Почти половина жителей России начала жить на доходы ниже 15 тыс. рублей из‑за коронакризиса 12:14
Советника главы Роскосмоса и экс-корреспондента «Коммерсанта» задержали по обвинению в госизмене 12:03
Джон Траволта учит Кевина Харта экшену в трейлере комедийного сериала «Die Hart» 11:58
Инди-рокеры The 1975 выпустили северокорейское видео «Shiny Collarbone» 11:35
В России выявили 6368 новых пациентов с COVID-19 11:16
Adult Swim/YouTube «Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»
«Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши» 10:56
Больше половины российских врачей не верят официальной статистике по коронавирусу 10:47
Театру «Модерн» в Москве вернут исторический облик 10:04
Маркетологи придумали новое название для зумеров 9:56
В Госдуме предложили ввести административное наказание за жестокое обращение с животными 8:58
Element5 Digital/Unsplash Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью занятия не начнутся в офлайн-режиме
Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью занятия не начнутся в офлайн-режиме 3:49
Usher выпустил клип на песню «I Cry». Она вдохновлена протестами Black Lives Matter 3:11
Хижина чудес из «Гравити Фолз» появится в другом сериале Disney 2:46
В Раменках построят квартал с небоскребами по проекту Сергея Чобана 2:00
Поговорить с Хичкоком и Марией Кюри: новый искусственный интеллект имитирует знаменитостей 0:49
Yung Lean/YouTube Шведские рэперы Yung Lean и Bladee выпустили клип на сингл «Opium Dreams»
Шведские рэперы Yung Lean и Bladee выпустили клип на сингл «Opium Dreams» 0:26
Отключить рекламу

Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса

Сегодня в 12:51

Суд в Верхней Пышме оштрафовал схимонаха Сергия за отрицание коронавируса на 90 тыс. рублей. Трансляцию заседания суда вела «Комсомольская правда».

Схимонаха Сергия признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП — за распространение фейков в проповеди, которую он записал в конце апреля. В ролике Сергий отрицает существование коронавируса и проклинает тех, кто выступал за закрытие храмов.

Сам отец Сергий в суд не явился — у него есть 10 дней на обжалование приговора.

Ранее его уже отстранили от служб, после чего он захватил Среднеуральский женский монастырь. После этого РПЦ лишила Сергия церковного сана и признала виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. После этого он из схиигумена стал схимонахом.

После захвата монастыря, в строительстве которого Сергий принимал участие и который был его первым духовником, Среднеуральский монастырь начали охранять мужчины «крепкого телосложения» — которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

В конце июня Ксения Собчак вместе со съемочной группой приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы снимать фильм о Сергии. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в монастыре. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру.

Отец Сергий считается духовником известных личностей. Среди них — депутат Госдумы Наталья Поклонская и хоккеист Павел Дацюк. Священнослужитель известен эпатажными заявлениями. Например, он рассказывал о том, что Антихрист будет двойником президента России Владимира Путина.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
трагикомедия
Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
Комсомольская правда
Госдума
Люди
Патриарх Кирилл
Ксения Собчак
Владимир Путин
Наталья Поклонская
Павел Дацюк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить