Схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тыс. рублей за отрицание коронавируса

Суд в Верхней Пышме оштрафовал схимонаха Сергия за отрицание коронавируса на 90 тыс. рублей. Трансляцию заседания суда вела «Комсомольская правда».

Схимонаха Сергия признали виновным в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП — за распространение фейков в проповеди, которую он записал в конце апреля. В ролике Сергий отрицает существование коронавируса и проклинает тех, кто выступал за закрытие храмов.

Сам отец Сергий в суд не явился — у него есть 10 дней на обжалование приговора.

Ранее его уже отстранили от служб, после чего он захватил Среднеуральский женский монастырь. После этого РПЦ лишила Сергия церковного сана и признала виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил. После этого он из схиигумена стал схимонахом.

После захвата монастыря, в строительстве которого Сергий принимал участие и который был его первым духовником, Среднеуральский монастырь начали охранять мужчины «крепкого телосложения» — которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

В конце июня Ксения Собчак вместе со съемочной группой приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы снимать фильм о Сергии. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в монастыре. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру.