«Я теперь рок-звезда»: вышел трейлер продолжения «Пол-литровой мыши»

Второй сезон шоу закончился в далеком 2006 году, после этого в 2007 вышел отдельный веб-эпизод,и только в октябре 2018 — спецвыпуск «Мыши».

О том, что будет происходит в долгожданном продолжении мультсериала, пока не известно (правда, до сих пор не до конца понятно, что происходит и в первых двух сезонах). Очевидно, что анимация стала заметно лучше, хотя не далеко ушла от оригинального ультраминималистичного стиля.

Шоу рассказывает о мыши Фитцжеральде (коротко — Фитц), алкоголике и социопате, который вместе с напарником, шиншиллой Скиллетом, зарабатывает на жизнь разной темной работой. С каждой серией постепенно раскрывается глобальный заговор, который грозит самому мирозданию.