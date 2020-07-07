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Маркетологи придумали новое название для зумеров

Илья Голубев
Сегодня в 9:56

Маркетологи из аналитической компании Future Commerce и платформы Klaviyo предложили новое обозначение для зумеров-потребителей — Carly, сообщает издание The Business Insider.

Carly — это аббревиатура, которая расшифровывается как «can't afford real life yet» («пока не могут позволить себе настоящую жизнь»). Пока Carly, по мнению маркетологов, не могут зарабатывать сами, но очень скоро они повзрослеют и окажутся «самым потребляющим поколением» в истории человечества.

По мнению экспертов, Carly любят соцсеть TikTok, мемы и ностальгию, приветствуют ugly-фэшн (уродливую моду), выбирают климатическую активистку Грету Тунберг как ролевую модель и беспокоятся о социальной справедливости.

Эта аббревиатура появилась по аналогии с Henry, «high earner not rich yet» («много зарабатывает, но еще не богат») — миллениалами, которые прилично зарабатывают (от 100 тыс. до 250 тыс. долларов в год), но все равно чувствуют себя бедными.

В августе «Афиша Daily» проведет в рамках Лета на «Стрелке» Summit Z8 — саммит зумеров с большой программой с направлениями от искусства до политики.

Ранее «Афиша Daily» составила историю поколений и объяснила, какие поколения сейчас выделяют в нашем обществе. В прошлом году психолог Александр Рикель объяснил нам, почему одни поколения отличаются от других сильнее, чем ожидалось.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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