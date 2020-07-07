Госдума хочет ввести административное наказывать за жестокое обращение с животными

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки об административной ответственности за жестокое обращение с животными, сообщает официальный сайт парламента. Законопроект скоро внесут на рассмотрение.

Поправки предполагают, например, ответственность цирков и зоопарков за жестокое обращение со своими питомцами. «За те безобразия, которые происходят в цирках и зоопарках», — как заявил глава комитета Владимир Бурматов.

Депутаты предлагают также наказывать граждан, которые выбрасывают своих домашних животных на улицу или даже просто плохо за ними ухаживают (не кормят и не выгуливают). То же самое касается приютов — Бурматов считает, что в регионах некоторые из них «больше напоминают концлагеря»».

«Административной статьи остро не хватает, потому что не все факты жестокого обращения заканчиваются гибелью или увечьями животного. Бывает, что животное удается спасти, но возбудить уголовное дело по этой статье нельзя», — объяснил Бурматов необходимость введения поправок.

Поправки

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об ответственном отношении с животными — это случилось спустя восемь лет после внесения законопроекта в нижнюю палату парламента. Если животное погибло или получило увечья по вине человека, преступнику грозит до трех лет лишения свободы. В случае публичной демонстрации подобных действий (в СМИ или интернете) максимальный срок наказания увеличивается до пяти лет. Также год назад Россельхознадзор начал регулировать работу цирков и зоопарков с животными.