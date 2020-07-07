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Usher выпустил клип на песню «I cry». Она вдохновлена протестами Black Lives Matter

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:11

Певец Usher выпустил музыкальное видео на новую песню «I cry», которая была впервые представлена 27 июня на благотворительном концерте «Global Goal: Unite for Our Future».

Видео снято музыкантом самостоятельно в День независимости США и смонтировано с хроникой протестов Black Lives Matter.

Выход трека певец сопроводил большим постом в инстаграме. В нем Usher признался, что хотел бы научить своих сыновей, «что это нормально для мужчины — глубоко чувствовать эмоции и плакать».

«Как и многие мужчины, я был воспитан в убеждении, что мы должны быть «жесткими» и не показывать свою уязвимость. Но это не то, чему я хочу их научить. Во время пандемии я наблюдал смерть Джорджа Флойда, протесты, и я стал ощущать универсальное чувство безнадежности», — написал музыкант.

Все сборы от продажи сингла Usher планирует передать на благотворительность. Пожертвование пойдет на помощь малому бизнесу и общественным организациям, возглавляемым темнокожими людьми.

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