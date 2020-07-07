В Раменках построят квартал с небоскребами по проекту Сергея Чобана

В районе Раменки в четырех километрах от главного здания МГУ появится обширный жилой комплекс «Настоящее», пишет «РБК». В нем разместятся более 1800 квартир.

Комплекс площадью свыше шести гектаров расположится на пересечении Винницкой улицы с Мичуринским проспектом и Раменским бульваром, буквально в пяти минутах от станции метро «Раменки». Это будет проект бизнес-класса с собственной территорией и дизайнерской архитектурой. Цены на квартиры в «Настоящем» стартуют от 9,1 млн рублей.