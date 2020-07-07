В Раменках построят квартал с небоскребами по проекту Сергея Чобана

В районе Раменки в четырех километрах от главного здания МГУ появится обширный жилой комплекс «Настоящее», пишет «РБК». В нем разместятся более 1800 квартир.
Комплекс площадью свыше шести гектаров расположится на пересечении Винницкой улицы с Мичуринским проспектом и Раменским бульваром, буквально в пяти минутах от станции метро «Раменки». Это будет проект бизнес-класса с собственной территорией и дизайнерской архитектурой. Цены на квартиры в «Настоящем» стартуют от 9,1 млн рублей.
Проект жилкомплекса разработало архитектурное бюро Speech во главе с Сергеем Чобаном. Он состоит из четырех корпусов с разным количеством этажей — от 8 до 28. Дома сформируют два квартала, который объединит общий бульвар с приватной придомовой территорией. Здесь планируют высадить клены, туи, барбарисы, сирень и можжевельники, а также расположить спортивные и детские площадки, фонтаны и амфитеатры.
В жилом комплексе разместят подземный паркинг и наземную гостевую автостоянку. «Настоящее» будет оснащен системой видеонаблюдения и собственной системой безопасности. Кроме того, на первых этажах зданий откроются магазины, кафе, рестораны и салоны красоты. Там же разместятся лобби, дизайн-проект которых разработала студия Balkon.