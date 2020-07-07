Поговорить с Хичкоком и Марией Кюри: новый искусственный интеллект имитирует знаменитостей

Новый инструмент искусственного интеллекта научили имитировать реплики известных исторических персонажей, сообщает The Next Web.

Проект называется AI|Writer, он позволяет пообщаться с репликой знаменитости. В основе программы ИИ — база данных высказываний и текстов книг. Оцифрованные персонажи могут отвечать на вопросы о своей работе, например, объяснять научные теории.

Так, ученая Мария Склодовская-Кюри может рассказать, как работает излучение Беккереля, писатель Герберт Уэллс — поделиться, что стало вдохновением для романа «Машина времени», а режиссер Альфред Хичкок — сравнить «Интерстеллар» Кристофера Нолана с «Космической одиссеей».

Разработчики отмечают, что аватары хорошо ориентируются в исторических фактах, но могут менять свое мнение и по-разному отвечать на одни и те же вопросы. Кроме того, они имитируют характер героя — если ученый или писатель был груб при жизни, такого же поведения можно ожидать и от его реплики.

Исследователи подчеркнули, что AI|Writer «не следует считать надежным источником или точным отражением взглядов и мнений этих людей» — это всего лишь эксперимент по изучению взаимодействия человека и ИИ.

В будущем разработчики планируют открыть доступ к проекту для всех желающих. Если вы хотите присоединиться к списку ожидания, вы можете зарегистрироваться по ссылке.