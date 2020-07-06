Зажигательные танцы в боулинг-клубе в новом клипе Джесси Уэр

Действие клипа происходит в пустом боулинг-клубе, где Эрик Шлессер устраивает зажигательные танцы на блестящем паркетном полу. В конце ролика танцор со свойственным ему изяществом выбивает страйк.

Британская певица Джесси Уэр выпустила новый клип на песню «Step Into My Life». Как и весь недавний альбом исполнительницы, трек выполнен в лучших традициях танцевальных хитов шестидесятых-семидесятых.

Недавно у Джесси Уэр вышел новый альбом «What’s Your Pleasure?», первый с 2017 года. Пластинка получилась совсем нетипичной для Уэр — вместо томных соул-хитов в ней преобладают диско и синти-поп. «Афиша Daily» поговорила с создательницей главного поп-альбома лета, как так получилось и как она смогла преодолеть творческий кризис.