Модель Дарья Фисун обвинила фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании

Модель Дарья Фисун обвинила известного фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании, пишет TJ. Девушка обратилась в прокуратуру Москвы.

По словам фотомодели, Берменьев предложил ей выпить, а после отвел ее в спальню и изнасиловал. Фисун утверждает, что фотограф не был с ней груб, но она не могла сопротивляться его действиям из‑за сильного шока.

Следственный комитет начал проверку и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Берменьева вызвали на допрос. Фотограф отрицает обвинения и называет заявления модели провокацией. По его словам, Фисун обратилась в полицию спустя 12 часов после их последней встречи.

«Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы… Но я не уверен, что я такая уж цель, я не Харви Вайнштейн, я совсем тихо живу», — прокомментировал случившееся Берменьев.

Кроме того, на камерах наблюдения в доме фотографа сохранилась видеозапись прощания девушки с Берменьевым, предположительно, относящаяся ко дню, когда произошло изнасилование. На видео девушка обнимает своего якобы обидчика.