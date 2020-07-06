Далай-лама выпустил дебютный альбом-мантру на свое 85-летие

Лонгплей «Inner World», записанный Далай-ламой вместе c новозеландской исполнительницей Джунель Кунин, насчитывает 11 треков-мантр с названиями вроде «The Buddha» («Будда»), «One of My Favorite Prayers» («Одна из моих любимых молитв»), Wisdom («Мудрость»). Кунин сама предложила Его Святейшеству записать пластинку, прилетев для этого в Индию в 2015 году.

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выпустил по случаю своего 85-летия дебютный альбом-мантру из 11 треков, а также назвал себя посланником Авалокитешвары и заявил, что намерен прожить до 110 лет «или около того». Послушать ее можно в Apple Music, YouTube Music и «Яндекс.Музыке» .

«Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из‑за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру «Мани» (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз», — говорится в обращении Далай-ламы.

Далай-лама пояснил, что у него есть «уникальная связь с Авалокитешварой» (Буддой сострадания. — Прим. ред.).

«Авалокитешвара — мой начальник, я же — его посланник… Чистое видение подсказывает, что моя связь с Авалокитешварой продолжается из жизни в жизнь, — заявил Далай-лама. — Представьте, что я… неразделен с Авалокитешварой, или же представьте Авалокитешвару главным божеством, а меня — монахом, сидящим перед ним. Если затем вы прочтете его мантру тысячу раз, то это принесет пользу. Эта практика позволит вам создать корни добродетели, которую вы сможете посвятить мне — посланнику Авалокитешвары, дабы я прожил до 108 или 110 лет — или около того».