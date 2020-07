Далай-лама выпустил дебютный альбом-мантру на свое 85-летие

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выпустил по случаю своего 85-летия дебютный альбом-мантру из 11 треков, а также назвал себя посланником Авалокитешвары и заявил, что намерен прожить до 110 лет «или около того». Послушать ее можно в Apple Music, YouTube Music и «Яндекс.Музыке».

Лонгплей «Inner World», записанный Далай-ламой вместе c новозеландской исполнительницей Джунель Кунин, насчитывает 11 треков-мантр с названиями вроде «The Buddha» («Будда»), «One of My Favorite Prayers» («Одна из моих любимых молитв»), Wisdom («Мудрость»). Кунин сама предложила Его Святейшеству записать пластинку, прилетев для этого в Индию в 2015 году.