перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Juicewrld999/Instagram Объявлена дата выхода посмертного альбома Juice Wrld «Legends Never Die»
Объявлена дата выхода посмертного альбома Juice Wrld «Legends Never Die» 22:15
Далай-лама выпустил дебютный альбом-мантру на свое 85-летие 21:51
На Apple Music появился плейлист с независимыми исполнителями 21:34
На Петра Верзилова возбудили уголовное дело из‑за его канадского паспорта 21:07
Ущерб от аварии в Норильске оценили в 148 млрд рублей 21:01
Lizzivanova/Instagram «Аэрофлот» отказался вывозить собак из аэропорта Шанхая. Депутаты направят запрос в прокуратуру
«Аэрофлот» отказался вывозить собак из аэропорта Шанхая. Депутаты направят запрос в прокуратуру Обновлено в 20:49
Светлане Прокопьевой назначили 500 тыс. штрафа, умер Морриконе и другие новости дня 20:39 Дайджест
Вышла первая серия второго сезона «Внутри Лапенко» 20:37
В Японии придумали маску для лица с функцией перевода сообщений 20:35
Вокалист Том Мейган ушел из Kasabian 19:42
Okko запустил чат-бот в «ВКонтакте», рекомендующий фильмы 19:37
Музей архитектуры Стартовал аукцион в поддержку московского Музея архитектуры
Стартовал аукцион в поддержку московского Музея архитектуры 19:29
Издатель «Ведомостей» пообещал найти тех, кто подрывает работу редакции 19:23
«Без списания части долга они обанкротятся»: в «Республику» перестали поставлять книги из‑за долгов 18:55
Американский город первым в мире узаконил полиаморные отношения 18:37
Художник присвоил ж/д платформе в Ленобласти имя Кирилла Серебренникова 18:31
Cédric Gravelle/Wikipedia Популяции животных из Красной книги гибнут на дорогах. Что делать? Отвечает Гринпис
Популяции животных из Красной книги гибнут на дорогах. Что делать? Отвечает Гринпис 17:59
Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии» 17:50
Картина неизвестного художника оказалась работой Рубенса. Она в 40 раз дороже, чем предполагалось 17:39
Данила Поперечный готов заплатить штраф за журналистку Светлану Прокопьеву 16:53
Отключить рекламу

Далай-лама выпустил дебютный альбом-мантру на свое 85-летие

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:51

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выпустил по случаю своего 85-летия дебютный альбом-мантру из 11 треков, а также назвал себя посланником Авалокитешвары и заявил, что намерен прожить до 110 лет «или около того». Послушать ее можно в Apple Music, YouTube Music и «Яндекс.Музыке».

Лонгплей «Inner World», записанный Далай-ламой вместе c новозеландской исполнительницей Джунель Кунин, насчитывает 11 треков-мантр с названиями вроде «The Buddha» («Будда»), «One of My Favorite Prayers» («Одна из моих любимых молитв»), Wisdom («Мудрость»). Кунин сама предложила Его Святейшеству записать пластинку, прилетев для этого в Индию в 2015 году.

«Сегодня 6 июля — день моего рождения. Из‑за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большие собрания людей для проведения пышных празднований невозможны. Да в них и нет нужды. Однако если вы хотите отметить день моего рождения, я бы попросил вас прочитать мантру «Мани» (Ом мани падме хум) по меньшей мере тысячу раз», — говорится в обращении Далай-ламы.

Далай-лама пояснил, что у него есть «уникальная связь с Авалокитешварой» (Буддой сострадания. — Прим. ред.).

«Авалокитешвара — мой начальник, я же — его посланник… Чистое видение подсказывает, что моя связь с Авалокитешварой продолжается из жизни в жизнь, — заявил Далай-лама. — Представьте, что я… неразделен с Авалокитешварой, или же представьте Авалокитешвару главным божеством, а меня — монахом, сидящим перед ним. Если затем вы прочтете его мантру тысячу раз, то это принесет пользу. Эта практика позволит вам создать корни добродетели, которую вы сможете посвятить мне — посланнику Авалокитешвары, дабы я прожил до 108 или 110 лет — или около того».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить