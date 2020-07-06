На Apple Music появился плейлист с независимыми исполнителями

На главной странице Apple Music появился новый плейлист «Indiy». Он собран из треков независимых исполнителей, которые самостоятельно выпускают музыку.
Подборка состоит из 50 треков и регулярно обновляется. Включать в нее будут песни различных жанров современной поп-музыки — от инди-попа до R’n’B. Цель нового плейлиста — донести до масс музыку малоизвестных артистов, у которых нет поддержки крупных лейблов.
В апреле официальная веб-версия Apple Music вышла из бета-режима и теперь доступна в любом браузере на Mac или ПК. Тогда же компания обновила мобильное приложение сервиса, после чего со страниц многих музыкантов пропали некоторые старые альбомы. «Афиша Daily» писала, где теперь их искать.