На Apple Music появился плейлист с независимыми исполнителями

На главной странице Apple Music появился новый плейлист «Indiy». Он собран из треков независимых исполнителей, которые самостоятельно выпускают музыку.

Подборка состоит из 50 треков и регулярно обновляется. Включать в нее будут песни различных жанров современной поп-музыки — от инди-попа до R’n’B. Цель нового плейлиста — донести до масс музыку малоизвестных артистов, у которых нет поддержки крупных лейблов.