На Петра Верзилова возбудили уголовное дело из‑за его канадского паспорта

На издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова возбудили уголовное дело, пишет «Медиазона». Дело возбудили по статье 330.2 УК о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства — у Верзилова обнаружили канадский паспорт.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.

По словам Верзилова, его вызвали на допрос в Следственный комитет, который пройдет утром 7 июля. Повестку подписал следователь по особо важным делам, генерал-майор Рустам Габдулин — он вел «московское» и «болотное» дела.

Допрос Верзилова, по данным «Медиазоны», проведет тот же следователь, который пришел к нему с обыском 21 июня. Тогда Верзилова допрашивали по делу о призывах к экстремизму.