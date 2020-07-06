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Светлане Прокопьевой назначили 500 тыс. штрафа, умер Морриконе и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:39

За сутки в России выявлено 6611 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны. Страна опустилась с третьего места на четвертое в списке государств с наибольшим количеством инфицированных.

Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма: ее приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей. Выплатить деньги за нее уже вызвался Данила Поперечный.

В Китае объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из‑за вспышки бубонной чумы. Такое решение было принято из‑за того, что чумой заразился как минимум один китаец — скотовод, побывавший на территории заражения в Монголии.

На 92-м году жизни умер оскароносный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе. Смерть наступила в ночь на 6 июля от последствий падения — несколько дней назад он сломал бедро.

«Аэрофлот» продал билеты на свои вывозные рейсы из Китая для пассажиров с домашними животными, а потом отказался брать их на борт. Сотрудники компании пообещали, что животные смогут улететь следующим рейсом, однако после взлета передумали.

Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Как рассказал адвокат режиссера, Серебренников устал от судов и находится в депрессии.

Трек Павла Сатаненко «Господь-Господь» проверят на оскорбление чувств верующих. «Это отрыжка последних 30 лет бездуховности, в которых жила Россия», — заявили в православном движении «Сорок Сороков».

Элайджа Вуд записал видео в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, задержанных по обвинениям в отмывании денег и неуплате налогов. «В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться», — сказал актер.

Власти города Сомервилля в американском штате Массачусетс первыми в мире узаконили полиаморные отношения. Это сделали, чтобы люди во время пандемии могли навещать своих любимых в госпитале, не вступая при этом в брак.

В сети появилась часть переписки доцента СПбГУ Олега Соколова с убитой им аспиранткой. Ответов историка в ней практически нет, а погибшая Анастасия Ещенко в опубликованных фрагментах оскорбляет его.

Эксперты подтвердили подлинность картины нидерландского художника Питера Рубенса «Портрет дамы» — почти 140 лет она считалась работой его ученика. Полотно оценили в 2,5–3,5 млн фунтов стерлингов, что примерно в 40 раз выше цены, по которой она была приобретена.

В Музее Анатолия Зверева на «Маяковской» 9 июля откроется проект «Выбор Костаки», в рамках которого представят работы художников Первого русского авангарда. Выставка продлится до 8 ноября.

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