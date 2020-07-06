В Японии придумали маску для лица с функцией перевода сообщений

Умная маска превращает речь в текстовые сообщения с помощью Bluetooth и может переводить их на девять языков: японский, английский, китайский, французский, корейский, тайский, индонезийский, испанский и вьетнамский.

Японская стартап-компания Donut Robotics создала защитную маску для лица, которая может переводить речь, пишет Dazed.

Кроме того, маска может совершать звонки, записывать разговоры продолжительностью в минуту и усиливать громкость голоса владельца. Предположительно умные маски поступят в продажу в сентябре.

«В течение многих лет мы тратили время на разработку роботов, и теперь мы решили использовать наши технологии, чтобы быть полезными в посткоронавирусном мире», — сказал гендиректор компании Тайсуке Оно.

Согласно информации на веб-сайте Donut Robotics, ученые планируют усовершенствовать маску и добавить в нее функции AR и VR. Когда это случится, компания не сообщает.