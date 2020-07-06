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Издатель «Ведомостей» пообещал найти тех, кто подрывает работу редакции

Семён Гудошников
Сегодня в 19:23

После захвата инстаграм-аккаунта «Ведомостей» издатель газеты запустил служебное расследования для выявления тех, кто подрывает работу редакции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Бизнес ньюс медиа».

«Захват редакционного инстаграм-аккаунта — это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов «Ведомостей» за последний месяц. Началось служебное расследование. Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства «Бизнес ньюс медиа», будут выявлены, вина установлена, что повлечет ответственность и наказание в соответствии с законом», — заявили в издательстве.

Гендиректор «БНМ» Михаил Нелюбин назвал захват аккаунта «Ведомостей» в инстаграме «очередной провокацией» и «вредительством». По его словам, эти действия — часть кампании, направленной против газеты, и есть силы, заинтересованные в срыве работы издания. О каких силах идет речь, Нелюбин не уточнил. В компании отметили, что контроль за инстаграм-аккаунтом уже восстановлен.

Тем временем бывшие и действующие журналисты «Ведомостей», а также один из основателей газеты Дерк Сауэр начали переговоры о запуске нового медиа. Как стало известно «Проекту», в новом СМИ собираются работать почти все уволившиеся из газеты заместители главного редактора, начальники некоторых отделов и корреспонденты.

Журналисты начали массово уходить из «Ведомостей» после назначения на пост главного редактора Андрея Шмарова. За время его работы на посту и. о. главреда он неоднократно редактировал материалы журналистов без их ведома и не допускал статьи к публикации. В частности, он менял заголовок материала о «Роснефти» на прямо противоположный и удалял колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине. В июне Шмаров запретил публиковать в газете и на ее сайте статьи без согласования с ним или уполномоченными им сотрудниками.

Журналисты предлагали на пост главреда свою кандидатуру — руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину. Тем не менее совет директоров «Бизнес ньюс медиа» не принял во внимание желание редакции и утвердил на должность главного редактора Андрея Шмарова.

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