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Американский город первым в мире узаконил полиаморные отношения

Илья Голубев
Сегодня в 18:37

Власти города Сомервилля в американском штате Массачусетс первыми в мире узаконили полиаморные отношения как особый вид партнерства, сообщает CNN.

Особый вид партнерских отношений в Сомервилле приняли из‑за пандемии коронавируса, чтобы люди могли навещать своих любимых в госпитале, не вступая при этом в брак. Городской совет добавил в указ об оформлении таких отношений возможность партнерства более чем двух людей.

«Народ состоял в полиаморных отношениях, наверное, с начала времен. Прямо сейчас наши законы отвергают их, но мне не кажется, что это правильный подход. Надеюсь, наше решение дать людям законное основание для отношений запустит общественную дискуссию на эту тему. Может, другие последуют нашему примеру», — заявил глава городского совета Лэнс Дэвис.

Полиамория — это романтические отношения больше чем с одним человеком одновременно или открытость к таким отношениям. «Афиша Daily» ранее рассказывала истории людей, которые состоят в таких отношениях, а также объясняла, что такое комперсия и почему без нее невозможна полиамория.

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