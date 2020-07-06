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Данила Поперечный готов заплатить штраф за журналистку Светлану Прокопьеву

Семён Гудошников
Сегодня в 16:53

Блогер и стендап-комик Данила Поперечный заявил, что готов выплатить все 500 тыс. рублей штрафа за журналистку Светлану Прокопьеву, которую осудили за оправдание терроризма.

Блогер предложил оплатить штраф, если у Прокопьевой не получится обжаловать вынесенный приговор.

Пока журналистка не объявляла сбор денег, поскольку ждет апелляции. На выходе из здания суда другим журналистам уже удалось собрать 50 тыс. рублей на оплату штрафа.

Уголовное дело против Светланы Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года из‑за ее слов, сказанных в эфире «Эха Москвы», — журналистка тогда предположила, что студента Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в архангельском УФСБ, подтолкнуло на такой «чудовищный» способ протеста государство. Текстовый вариант программы позже появился в виде колонки на сайте информагентства «Псковская лента новостей».

На днях прокуратура потребовала для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и запрет на журналистскую работу в течение четырех лет. 6 июня Псковский областной суд признал журналистку виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тыс. рублей. Подробнее о деле Прокопьевой можно прочитать здесь.

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