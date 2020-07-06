Картина неизвестного художника оказалась работой Рубенса. Она в 40 раз дороже, чем предполагалось

Эксперты подтвердили подлинность картины нидерландского художника Питера Рубенса «Портрет дамы», которая почти 140 лет считалась работой его ученика, сообщает издание The Telegraph.
Картина была написана в XVII веке и в последний раз выставлялась в Королевской Академии художеств в 1902 году как работа некоего нидерландского художника — информация о ее происхождении была утрачена.
Последние 139 лет она находилась в частной коллекции, но в 2017 году прежние владельцы продали ее анонимному покупателю за 78 тыс. фунтов стерлингов (почти 7 млн рублей). Тот заподозрил, что купил настоящего Рубенса и обратился в аукционный дом Sotheby's.
Глава отдела старых мастеров Эндрю Флетчер рассказал, что они очистили полотно от столетнего слоя грязи и лака, исследовали его инфракрасной камерой и подтвердили подлинность — оно действительно принадлежит руке Рубенса.
Нынешний владелец картины выставит ее на продажу в Sotheby's 29 июля, эксперты оценили полотно в 2,5 млн — 3,5 млн фунтов стерлингов (223 млн — 312 млн рублей), примерно в 40 раз выше цены, по которой она была приобретена три года назад.