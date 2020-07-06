Картина неизвестного художника оказалась работой Рубенса. Она в 40 раз дороже, чем предполагалось

Эксперты подтвердили подлинность картины нидерландского художника Питера Рубенса «Портрет дамы», которая почти 140 лет считалась работой его ученика, сообщает издание The Telegraph.

Картина была написана в XVII веке и в последний раз выставлялась в Королевской Академии художеств в 1902 году как работа некоего нидерландского художника — информация о ее происхождении была утрачена.

Последние 139 лет она находилась в частной коллекции, но в 2017 году прежние владельцы продали ее анонимному покупателю за 78 тыс. фунтов стерлингов (почти 7 млн рублей). Тот заподозрил, что купил настоящего Рубенса и обратился в аукционный дом Sotheby's.