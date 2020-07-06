«Ненавижу тебя»: в сети появилась часть переписки историка Соколова с убитой им аспиранткой

В сети появились фрагменты переписки историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова с 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко, убитой им в конце прошлого года. Текст опубликовало издание Baza.

Неделю назад на заседании суда Соколов криком требовал обнародовать его переписку с Ещенко: якобы то, что она писала ему, может повлиять на ход дела. Адвокат Ещенко и прокурор обсудили с родителями девушки, стоит ли публиковать переписку, и отказались от этой идеи, однако она все равно утекла в сеть.

Судя по обнародованным фрагментам, отношения между Соколовым и Ещенко начинали разваливаться за несколько месяцев до преступления. Ещенко периодически писала Соколову, что ненавидит его, ненавидит его детей от предыдущего брака (ей приходилось покидать квартиру, где она жила с Соколовым, когда они приходили), и называла лгуном (вероятно, подозревала его в изменах).

«Ненавижу тебя, чертов ублюдок, и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель. Я ненавижу тебя и твоих тварей, ненавижу, ненавижу тебя». «Ненавижу тебя». «Когда вы уже уйдете?» «Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь», — один из примеров оскорблений Ещенко в адрес Соколова. При этом ответов самого историка практически нет, только два исключительно вежливых сообщения.

В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело Анастасии Ещенко, с которой он жил.

Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта: он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее. Две недели назад в сети появилось видео ссоры Соколова и Ещенко.

В этом году Соколов выпустил автобиографический роман «Любовь», посвященный отношениям с погибшей. В мае на Premier вышел фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил.