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Трек «Господь-Господь» Павла Сатаненко проверят на оскорбление чувств верующих

Семён Гудошников
Сегодня в 14:40

Трек Павла Сатаненко «Господь-Господь» проверят на оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает телеграм-канал «Московские новости».

По данным канала, если юристы найдут в песне антиправославную пропаганду, то на Сатаненко подадут в суд.

Клип на песню «Господь-Господь» появился в сети этой весной. Он быстро стал популярен среди пользователей TikTok, а на YouTube собрал более 5 млн просмотров.

В клипе главный герой — в спортивном костюме, солнечных очках и с большим крестом на груди — собирает на кладбище конфеты и куличи, превращает воду в вино и катается на украденном велосипеде.

В 2013 году в Уголовный кодекс России ввели статью об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой — до трех лет лишения свободы. Поправки внесли в УК после панк-молебна, который группа Pussy Riot устроила в 2012 году в храме Христа Спасителя.

В 2017 году по статье об оскорблении чувств верующих судили блогера Руслана Соколовского, его приговорили к 3,5 годам условно за ловлю покемонов в храме, а в 2018-м — жительницу Барнаула Марию Мотузную, ее дело закрыли, девушка смогла отсудить 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. В оскорблении религиозных чувств также обвиняли ведущего Ивана Урганта и комика Александра Долгополова.

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