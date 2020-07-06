Конкурс на портрет токсичного персонажа возмутил пользователей фейсбука

Дизайнер Сергей Рассказов в своем фейсбуке написал про конкурс карикатур с неоднозначными формулировками в описании и правилах.

Участникам конкурса было предложено нарисовать некое существо Нетти, которое на все отвечает «Нет». При этом в правилах, например, указано, что работа «должна содержать образ создания или получеловека», а «в чистом виде человеческие образы исключены».

По мнению Рассказова, такой конкурс неприемлем, так как работы его участников обесчеловечивают неопределенный круг людей. Рассказов проводит аналогии с пропагандой нацистов, обесчеловечившей евреев для оправдания холокоста. Он считает, что подобный антигуманный подход может привести к агрессии.