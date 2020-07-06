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Конкурс на портрет токсичного персонажа возмутил пользователей фейсбука

Илья Голубев
Сегодня в 13:21

Дизайнер Сергей Рассказов в своем фейсбуке написал про конкурс карикатур с неоднозначными формулировками в описании и правилах.

Участникам конкурса было предложено нарисовать некое существо Нетти, которое на все отвечает «Нет». При этом в правилах, например, указано, что работа «должна содержать образ создания или получеловека», а «в чистом виде человеческие образы исключены».

По мнению Рассказова, такой конкурс неприемлем, так как работы его участников обесчеловечивают неопределенный круг людей. Рассказов проводит аналогии с пропагандой нацистов, обесчеловечившей евреев для оправдания холокоста. Он считает, что подобный антигуманный подход может привести к агрессии.

Кроме того, в описании конкурса, по свидетельствам и скриншотам очевидцев, были следующие строки: «Даже поправки в Конституцию токсичным людям не дают спокойно жить, хотя 90% из них безусловно позитивные!» Позже эту формулировку убрали из описания конкурса, как и некоторые работы участников, связанные с ней.

© Автор скриншота - Сергей Рассказов

Упоминание противников поправок только больше возмутило тех, кому конкурс также показался некорректным. На странице конкурса началась дискуссия, по итогам которой все отрицательные комментарии были удалены (у Рассказова сохранились скриншоты). Спустя некоторое время организаторы конкурса поменяли адрес сайта.

Позже дискуссия вышла из‑под контроля, и возмущенные подписчики Рассказова перешли к оскорбления, что сам он осудил, так как подобная риторика ничем не отличается от того же обесчеловечивания. Дизайнер рассказал, что он созвонился с организатором конкурса Артемом Геллером, и, хотя их разговор не закончился каким‑то консенсусом, признал, что сам был немного вспыльчив. Тем не менее Рассказов уверен, что это не оправдывает суть конкурса — и страницу с ним необходимо удалить.

«Эти 1200 работ, которыми гордятся организаторы, позорят профессию дизайнеров и иллюстраторов. Я очень надеюсь, что участники и организаторы признают ошибку и удалят все эти результаты, чтобы они никогда и нигде больше не были опубликованы», — считает он.

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