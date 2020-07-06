«Аэрофлот» продал билеты пассажирам с животными из Китая. И просто оставил собак в аэропорту Шанхая

Пользовательница инстаграма Елизавета Иванова рассказала, что авиакомпания «Аэрофлот» продала билеты на свои вывозные рейсы из Китая для пассажиров с домашними животными, а потом отказалась брать их на борт. При этом сотрудники компании пообещали, что животные смогут улететь следующим рейсом, однако после взлета самолета в «Аэрофлоте» передумали и заявили, что на следующий рейс животных, оставшихся в аэропорту, также не посадят. «04.07.2020 мой муж ожидал вылета в Россию вывозным рейсом. Он вернулся в марте в Китай только ради собаки и не раз уже пытался с ней вылететь. То о рейсе сообщили за сутки, когда было уже невозможно сделать документы на собаку и улететь. То не брали на борт животных. И вот мы получили счастливый билет в виде возможности полететь на рейсе SU0209 Шанхай-Москва. Мы много раз звонили в компанию «Аэрофлот» и уточняли возможность провоза собаки. Нас каждый раз уверяли, что всех возьмут и зарегистрироваться можно на месте, с эти проблем не будет», — написала девушка. В аэропорт пассажирам было необходимо приехать в два часа ночи, несмотря на то, что вылет был запланирован на восемь утра. Все это время люди стояли в очередях, а животные находились в переносках. В итоге сначала посадили на борт всех, кроме людей с домашними животными, после чего в «Аэрофлоте» сказали, что мест для животных нет. При этом в компании, по словам девушки, заявили, что «оставляйте животных тут и мы найдем место для вас».

«Часов в 6 утра представитель компании «Аэрофлот» в грубой форме на повышенных тонах начал угрожать людям с животными, что они никуда не полетят и для них регистрация закрывается. У многих, как и у моего мужа, заканчивалась виза и не было возможности остаться ни в Шанхае, ни в Китае в общем, ведь билет был приобретен на последние деньги, все свои вещи в моем городе были проданы, квартира сдана», — рассказала Елизавета Иванова. В итоге представители «Аэрофлота» заявили, что животным можно будет полететь следующим рейсом, однако после взлета самолета оказалось, что «никаких животных никто никуда следующим рейсом не повезет и «Аэрофлот» такого, видите ли, не говорил, и их вообще не волнует произошедшее». В посте Елизавета Иванова также прикладывает комментарии волонтера, которая помогает ей спасти пса Амура, оставшегося в Китае. По словам волонтера, рейс оказался не обычным вывозным, а коммерческим — россияне покупали на него билеты по 3 тысячи юаней — около 30 тысяч рублей, а китайцы — по 20 тысяч юаней (или 200 тысяч рублей). Кроме того, на рейсе много мест для животных заняли китайские заводчики собак, которые перевозили пары породистых щенят, платя «Аэрофлоту» по 500 долларов за одного. «У одной девушки была слепая кошка с собой. Девочка плакала и умоляла пустить ее с кошкой. В итоге очень многим пришлось оставить своих питомцев в аэропорту. Я очень надеялась, что хотя бы мелкие переноски разрешат, хотя бы кошек, но все равно сказали — бросайте где хотите, либо не летите. Так вывозной рейс из гуманитарного стал коммерческим. Ничего личного, просто прибыль «Аэрофлота». Всего этого можно было избежать, если бы предупредили, что количество таких мест в багаже всего 8 и открыли бронь, но так делать слишком по-человечески, видимо», — пишет волонтер, которая занимается помощью застрявшему в Китае псу Августу.

Представители «Аэрофлота» на момент написания заметки никак не прокомментировали происходящее. Судьба животных, которые остались в Китае, также неизвестна. По словам Елизаветы, большинство этих собак, вероятно, в аэропорту просто усыпят. Большое количество сторис из аэропорта сохранено в инстаграме девушки.

Это уже третий случай за последние две недели, когда у «Аэрофлота» возникают проблемы с перевозкой домашних животных. Накануне москвичка Кристина Иличева рассказала, как ее мать, прилетев из Шереметьево в Симферополь, получила собаку всю грязную и в крови. У питомца была повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы. Хозяйка написала претензию в «Аэрофлот», но там травмы списали на стресс, которое животное испытало в полете, и отказались взять на себя ответственность. Еще один случай травмы собаки произошел на рейсе «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва 17 июня там пострадала такса по имени Мила. По приезде в Шереметьево ее хозяйка получила клетку с выломанной дверцей, а у собаки был разбит глаз.