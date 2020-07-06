Канье Уэст показал фото со стройки своих домов для богатых и бедных

Рэпер Канье Уэст показал в твиттере первые фотографии строительства домов проекта «YZY SHLTRS», в которых в том числе смогут найти приют бездомные. Вдохновение Канье черпал в пейзажах планеты Татуин из саги «Звездные войны».
На каком этапе находится проект и другие подробности о нем пока не известны. Дома строят на территории города Калабасас в округе Лос-Анджелес штата Калифорния, США. Первые прототипы появились еще в прошлом году. но местные власти снесли их, потому что Канье Уэст не получил необходимые разрешения на строительство.
Впервые об этом проекте Канье Уэст рассказал еще в 2018 году, а прошлым летом он раскрыл некоторую информацию о проекте, однако с тех пор о нем почти ничего не было слышно. Вероятно, неожиданное появление фотографии со стройки связано с политическими амбициями рэпера — накануне Канье объявил, что планирует баллотироваться в президенты США уже в этом году, хотя до выборов осталось всего четыре месяца. В сети идею Канье приняли или с иронией, или со скепсисом.