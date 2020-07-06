Канье Уэст показал фото со стройки своих домов для богатых и бедных

Рэпер Канье Уэст показал в твиттере первые фотографии строительства домов проекта «YZY SHLTRS», в которых в том числе смогут найти приют бездомные. Вдохновение Канье черпал в пейзажах планеты Татуин из саги «Звездные войны».

На каком этапе находится проект и другие подробности о нем пока не известны. Дома строят на территории города Калабасас в округе Лос-Анджелес штата Калифорния, США. Первые прототипы появились еще в прошлом году. но местные власти снесли их, потому что Канье Уэст не получил необходимые разрешения на строительство.