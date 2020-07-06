Умер итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе

Итальянский оскороносный композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Смерть дирижера произошла в ночь на 6 июля в частной клинике в Риме от последствий падения — несколько дней назад он сломал бедро. Похороны будут проходить без общественной панихиды, на них соберутся только родственники и близкие музыканта.

В записке родственников говорится, что «мастер до конца сохранил полную ясность ума и великое достоинство, с которым он относился к своей любимой жене Марии».

Эннио Морриконе является одним из самых известных композиторов современности, он сделал музыку к 400 различным фильмам, в том числе ставшие культовыми саундтреки к фильмам «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Омерзительная восьмерка». Морриконе обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2007 и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино в 2016 году.