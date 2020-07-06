В Китае объявили о третьем уровне эпидемиологической угрозы из‑за вспышки бубонной чумы

В городе Баян Нур, который находится во Внутренней Монголии — китайском автономном районе, граничащем с Россией и Монголией, — объявлен третий уровень эпидемиологической угрозы из‑за вспышки бубонной чумы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайскую газету «Синьцзинбао».

Решение о введении третьего уровня эпидемиологической угрозы было принято из‑за того, что как минимум один гражданин Китая оказался заражен бубонной чумой. Инфицирован оказался скотовод, который побывал в одном из предполагаемых очагов заражения на территории Монголии, где несколько дней назад зафиксировали два случая заражения чумой.

Сейчас состояние скотовода, больного бубонной чумой, оценивается как стабильное. Власти региона устанавливают список людей, с которыми он также общался. При этом в эпицентре заражения в Монголии больные общались минимум с 60 различными людьми.

Повышенный эпидемиологический статус будет введен на этой территории до конца 2021 года. Власти Китая рекомендовали местным жителям избегать мест обитания грызунов, которые переносят чуму, а в случае недомогания и высокой температуры сразу же обращаться в больницу.

В российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые эпидемиологические меры, и причин для беспокойства пока нет.

За последние пять лет в мире зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения бубонной чумой, из них около 500 — закончились летально. В настоящее время тремя наиболее эндемичными странами являются Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.