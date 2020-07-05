Канье Уэст идет в президенты, Моррисси и Дэвид Боуи поют вместе и другие новости дня

За прошедшие сутки в России выявили 6736 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразился уже 681 251 человек.

Рэпер Канье Уэст собирается баллотироваться в президенты США, о чем он объявил всего за четыре месяца до выборов. В соцсетях после этого ему многое припомнили, например, поддержку действующего президента Дональда Трампа и даже оправдание расизма.

В русскоязычных соцсетях идет бурное обсуждение недавнего высказывания председательницы «Союза женщин России» Екатерины Лаховой о мороженом с изображением радуги на упаковке — она посчитала его пропагандой ЛГБТК+ сообщества. Пользователи предлагают не ограничиваться мороженым и запретить радугу как природное явление.

Выпускница Европейского университета в Петербурге пожаловалась на сексизм и репрессивное отношение руководства вуза к студентам и недостаточно строгое отношение к случаям харассмента. Она привела в пример два случая, один из которых произошел с ней самой.

Житель Москвы обвинил психотерапевта частной клиники «Медси» в предвзятом отношении к нему. Он считает, что все время сеанса та осуждала его гомосексуальность, вместо того чтобы помочь разобраться с проблемами.

Леди Гага показала собственное средство индивидуальной защиты — маску, дизайн которой продиктован стилистикой ее последнего на данный момент альбома «Chromatica». Певица призвала всех думать об окружающих и носить маски и дальше.

Моррисси выпустил видео со своего старого концерта, на котором они вместе с Дэвидом Боуи исполняют кавер на песню «Cosmic Dancer» группы T.Rex. Половина видео — редкие кадры закулисья выступления Моррисси.

Основатель и бывший участник группы Sonic Youth Терстон Мур выпустил клип на сингл «Cantaloupe». Композиция войдет в грядущий альбом музыканта — «By the Fire».

Международная премия «Звезда театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов. Этот список составила дирекция премии, а вот за тех, кто попадет в шорт-лист, должны проголосовать зрители.