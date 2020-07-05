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Премия «Звезда Театрала» объявила лонг-лист

Илья Голубев
Сегодня в 19:06

Международная премия «Звезда Театрала» объявила лонг-лист из 170 номинантов. Этот список составила дирекция премии, а вот за тех, кто попадет в шорт-лист, должны проголосовать зрители — на сайте журнала «Театрал».

Уточняется, что премия из‑за пандемии коронавируса впервые за 13 лет своего существования впервые столкнулась со множеством проблем, но все равно принимала заявка. Кроме того, в этом году была объявлена новая специальная номинация «Лучший артответ пандемии» для поддержки продолжения творческой активности даже в условиях самоизоляции.

Из‑за большого потока заявок, который не остановила даже пандемия, организаторам премии пришлось увеличить число претендентов на попадание в шорт-лист с 10 до 15 в каждой номинации. Пострадала только номинация «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» — число ее номинантов пришлось сократить до пяти.

Голосование продлится до конца августа, по его итогам в шорт-лист по каждой номинации будут отобраны по три кандидата, набравших больше всего голосов, а уже из их списка организаторы выберут лауреатов премии, которых объявят 7 декабря.

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