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Выпускница Европейского университета пожаловалась на сексизм и репрессивное отношение к студентам

Илья Голубев
Сегодня в 18:34

Выпускница факультета истории Европейского университета в Петербурге Александра Воронина пожаловалась в фейсбуке на предвзятое отношение руководства вуза к студентам и недостаточно строгое отношение к случаям харассмента.

Воронина упомянула о двух случаях. Первый из них произошел еще до карантина — одна из студенток пожаловалась в конфликтную комиссию университета на сексуальное и психологическое насилие со стороны преподавателя факультета антропологии. Комиссия рассмотрела жалобу, но не стала ничего предпринимать. Студентка обратилась в Совет слушателей, где ей попытались помочь. История получила огласку, после чего собралось повторное заседание комиссии, по итогам которого провинившемуся преподавателю объявили строгий выговор.

При этом все заседания проходили в закрытом режиме, на них не пустили даже пострадавшую студентку. Из‑за этого по инициативе Совета слушателей была собрана рабочая группа по борьбе с харассментом в вузе. В группу вошли представители совета, факультетов (кроме факультета истории) и администрации университета. Преподаватели факультета истории отказались от участия в группе «по политическим причинам».

Второй случай, упомянутый Ворониной — поставленные ей и двум ее коллегам четверки за магистерские диссертации. Выпускница утверждает, что оценки были занижены из‑за одного из преподавателей факультета истории, известного своим нетерпимым отношением к феминисткам и терпимым отношением к харассменту. Студентки подали апелляцию, но апелляционная комиссия отклонила их жалобы — при этом ее заседание также проходило в закрытом режиме, без участия самих студентов. «Реально получилось так, что в ЕУ снова никаких механизмов защититься у студентов нет», — делает вывод Воронина.

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