Послушайте, как Моррисси и Дэвид Боуи вместе поют кавер на песню T. Rex

Легендарный музыкант и экс-фронтмен группы The Smiths Моррисси выпустил видео со своего старого концерта, на котором они вместе с Дэвидом Боуи исполняют кавер на песню «Cosmic Dancer» группы T. Rex. Половина видео — редкие кадры закулисья выступления Моррисси.

В марте Моррисси выпустил свой тринадцатый сольный альбом — «I Am Not a Dog on a Chain». «Лучшее, на что я способен», — описал музыкант свою новую пластинку. В 2020 году Моррисси должен был приехать с концертами в Россию, но из‑за пандемии коронавируса эти планы остаются под вопросом.