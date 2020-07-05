Послушайте, как Моррисси и Дэвид Боуи вместе поют кавер на песню T. Rex

Легендарный музыкант и экс-фронтмен группы The Smiths Моррисси выпустил видео со своего старого концерта, на котором они вместе с Дэвидом Боуи исполняют кавер на песню «Cosmic Dancer» группы T. Rex. Половина видео — редкие кадры закулисья выступления Моррисси.

«Мы не репетировали эту песню. Дэвид позвонил мне в отель, и мы попробовали спеть ее дуэтом по телефону. Получилось забавно, потому что Дэвид не помнил слов, но ночью слова позабыл уже я, а Дэвид — наоборот, вспомнил. Мы можете заметить легкое неодобрение на его лице, когда я повторяю раз за разом неправильные строки… Его взгляд говорит: «Ты не должен больше петь эту часть». Это видео — четвертое мое любимое воспоминание о Дэвиде», — признался сам Моррисси.