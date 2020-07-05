Житель Москвы рассказал о предвзятом отношении к своей гомосексуальности на приеме у психотерапевта

Житель Москвы Георгий Пьянков обвинил психотерапевта частной клиники «Медси» в предвзятом отношении к нему — он считает, что все время сеанса она осуждала его гомосексуальность вместо того, чтобы помочь разобраться с проблемами.

Пьянков рассказал изданию «Такие дела», что уже второй месяц находится в депрессии, чувствует упадок сил и не чувствует интерес к своей работе. Чтобы найти причины этого состояния и разобраться с ним, Пьянков обратился к психотерапевту клиники «Медси» Елене Нечаевой. По его словам, та пыталась обвинить гомосексуальность в его проблемах.

«— Гомосексуализм не имеет под собой ничего генетического. Эта теория рассыпалась, она была уже тысячу раз опровергнута! Так что это только психологические факторы.

— Я бы все-таки вернулся к тому, что у меня проблема не с ориентацией, а с тем, что я уже месяц не могу встать с кровати, боюсь каждого шороха и вообще пришёл к вам, собрав последние силы. То, что я гей — это не проблема.

— Ну как это не проблема? У тебя ведь друзья тоже гомосексуалисты? Они все такие: с депрессией, разными расстройствами личности. Ты же знаешь, что у них это выше, чем в целом по популяции»

Такой отрывок из диалога с врачом приводит Пьянков. По его словам, все дальнейшие вопросы Нечаевой сводились к его гомосексуальности, а когда он рассказал о своих переживаниях по поводу самоубийства его друга-гея, та ответила: «А что ты хотел, все гомосексуалисты такие [с психическими расстройствами]».

Пьянков уточнил, что Нечаева все же выписала ему какие‑то лекарства, но он не будет их принимать, так как сомневается в ее компетентности. В клинике ему пообещали разобраться в случившемся.

«Я просто хочу, чтобы таких ситуаций было как можно меньше. Непрофессионализм, некомпетентность врачей и их неумение работать с ЛГБТ-клиентам и другими стигматизированными группами становится преступлением. <…> Люди действительно потом боятся психотерапевтов, запускают свои диагнозы, и это приводит в том числе к самоубийствам», — считает сам Пьянков.