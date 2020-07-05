В соцсетях хотят запретить улыбки и преломление света, чтобы избежать ЛГБТ-пропаганды в виде радуги

В последние дни в русскоязычном сегменте интернета идет бурное обсуждение недавнего критического высказывания председательницы «Союза женщин России» Екатерины Лаховой о мороженом «Радуга» с изображением радуги на упаковке — она посчитала его пропагандой ЛГБТК+ сообщества.

«Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее», — объяснила она позже свою позицию.

В соцсетях не оставили без внимания такое отношение к, казалось бы, безобидной радуге. Пользователи предлагают не ограничиваться мороженым и взяться за радугу как природное явление и вообще запретить солнечный свет, дождь и дисперсию (совокупность процессов, из‑за которых происходит разложение света на спектр видимых глазу цветов).

Многие также напомнили, что радуга используется повсеместно — например, для оформления детских садов или крупных развлекательных центров. Некоторые вспомнили, что радугу можно встретить на символе Центризбиркома 2001 года или на флаге Еврейской автономной области.