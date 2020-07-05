В России снова выявили менее 7000 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 6736 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились уже 681 251 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с пандемией.

Больше всего случаев обнаружены в Москве и Подмосковье — 650 и 287 соответственно. В Петербурге выявлены 275 новых заболевших, в Ханты-Мансийском автономном округе — 272.