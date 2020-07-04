Дворец единоборств в Лужниках откроют осенью 2021 года

В семиэтажном корпусе расположатся центр бокса и центр самбо. Их разместят симметрично друг другу. По словам Бочкарева, каждый центр оснастят собственной подземной парковкой и своим набором технических и инженерных помещений.

Дворец единоборств в Лужниках построят осенью 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев . Фасад здания выполнят из стекла, он будет прозрачным.

Общая площадь здания составит почти 45 тысяч квадратных метров. В соревновательной части здания будут устроены три ковра для самбо и два боксерских ринга. На трибунах смогут одновременно присутствовать 1600 поклонников самбо и 2000 любителей бокса.

Кроме того, на территории комплекса оборудуют тренировочные залы, бассейны, сауны, тренажерные и спортивные залы, медико-восстановительные центры и конференц-залы. По словам заммэра, в здании смогут тренироваться как профессионалы, так и любители.

«Уровень оснащения комплекса позволит принимать соревнования самого высокого уровня, в том числе и международные», — отметил Бочкарев.