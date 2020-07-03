Уволившиеся журналисты «Ведомостей» захватили инстаграм издания и потребовали увольнения главреда

Журналисты выдвинули требования: увольнение главного редактора и «всех его клевретов», отказ от цензуры и строгое следование «Догме» — своду правил, существовавшем в «Ведомостях».

Уволившиеся из‑за конфликта с новым руководством газеты «Ведомости» журналисты захватили инстаграм-аккаунт издания. Об этом они сами заявили, выложив в инстаграме пост с фотографией бывшей команды.

«Можно убить «Ведомости», но нельзя убить «Ведомости» в нас», — написали они, добавив хештег #freevedmosti.

Также журналисты отметили, что, помимо интернет-аккаунта, забрали с собой из редакции акулу — символ независимости «Ведомостей».

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

В июне новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить на должности главреда газеты Андрея Шмарова. Следом за этим из «Ведомостей» ушли все пять заместителей главного редактора.