перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» захватили инстаграм издания и потребовали увольнения главреда 21:22
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил часть программы. Смотр откроется новым фильмом Вуди Аллена 21:04
Teatro Real/YouTube Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции
Королевский театр в Мадриде откроется оперой «Травиата». Ее поставят с учетом социальной дистанции 20:56
Угроза детям со стороны радужного мороженого, памятник курьерам и другие новости дня 20:35 Дайджест
В Москве задержали не менее 11 человек, в том числе журналиста и муниципального депутата Илью Азара 20:32
Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий отказался покидать монастырь после лишения сана 20:17
В кафе Prime теперь можно расплатиться взглядом 19:36
Председатель «Союза женщин России» пожаловалась Владимиру Путину на мороженое «Радуга» 18:30
Taras Chernus/Unsplash Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели
Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели 18:10
В Челябинске показали лазерное шоу со свастикой и зигующим Гитлером 17:40
Адвокат заявил, что Михаил Ефремов не признает вину за ДТП. А потом сказал, что его не так поняли Обновлено в 16:53
Владимир Путин прокомментировал радужный флаг на американском посольстве в Москве 16:42
«Яндекс» вручил вторую научную премию имени Ильи Сегаловича 16:42
Джош Клингхоффер и Фли из Red Hot Chili Peppers выпустили совместный сингл 16:39
Трипинадва/YouTube Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва»
Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва» 16:15
Суд отменил оправдательный приговор мужчине по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью 16:01
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования руководству 15:56
Инди-рокеры Cloud Nothings выпустили неожиданный альбом «The Black Hole Understands» 15:48
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля 15:37
Минздрав: к полноценной жизни страна вернется не раньше следующего февраля 15:04
Отключить рекламу

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» захватили инстаграм издания и потребовали увольнения главреда

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:22

Уволившиеся из‑за конфликта с новым руководством газеты «Ведомости» журналисты захватили инстаграм-аккаунт издания. Об этом они сами заявили, выложив в инстаграме пост с фотографией бывшей команды.

Журналисты выдвинули требования: увольнение главного редактора и «всех его клевретов», отказ от цензуры и строгое следование «Догме» — своду правил, существовавшем в «Ведомостях».

«Можно убить «Ведомости», но нельзя убить «Ведомости» в нас», — написали они, добавив хештег #freevedmosti.

Также журналисты отметили, что, помимо интернет-аккаунта, забрали с собой из редакции акулу — символ независимости «Ведомостей».

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

В июне новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить на должности главреда газеты Андрея Шмарова. Следом за этим из «Ведомостей» ушли все пять заместителей главного редактора.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
фестиваль
EverArt Weekend 2020 (онлайн-трансляция)
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу
классическое искусство
Набоковские чтения-2020 (онлайн-трансляция)
Пятидневная конференция для всех поклонников Набокова

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
Люди
Андрей Шмаров
Иван Еремин
Анфиса Воронина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить