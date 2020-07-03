Угроза детям со стороны радужного мороженого, памятник курьерам и другие новости дня

В России за сутки выявили 6718 новых пациентов с COVID-19. За все время зарегистрировано 667 883 заболевших. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, страна сможет вернуться к нормальной жизни не раньше февраля. Сейчас все еще существует опасность, например посетители некоторых московских музеев после их открытия заразились коронавирусом.

В Москве установили памятник курьерам в знак благодарности за их работу во время пандемии. Это была инициатива нескольких компаний — «Перекрестка», «Азбуки вкуса», «Додо-пиццы», Delivery Club и Ozon.

Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля. По словам президента, голосование «показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

Президент России прокомментировал радужный флаг на посольстве США в Москве. «Они кое‑что показали по поводу того, кто там работает», — сказал Путин. Кроме того, председательница «Союза женщин России» пожаловалась главе государства на мороженое «Радуга», которое якобы «заставляет детей привыкать» к ЛГБТ-флагу.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер отказался признать вину за смертельное ДТП. Позже он сказал, что его не так поняли: «Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего, как верующий и добрый человек».

Суд Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью. Дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Умер отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет, ранее у него диагностировали коронавирус и пневмонию. По данным СМИ, из‑за того, что в Дагестане тренера лечили неправильно, у него возникли осложнения.

Вышло несколько клипов: группировки «Ленинград» на трек «Фотосессия», группы «Трипинадва» на песню «Невесомость» и постпанкеров Fontaines D.C. на сингл «Televised Mind». Инди-рокеры Cloud Nothings выпустили альбом «The Black Hole Understands», а Zavet — пластинку «Velvet Heaven».

Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли появились в комиксе Marvel. Но кажется, пользователи социальных сетей не оценили пасхалку.

В США снимут телесериал по мотивам фильма «День сурка», который вышел в 1993 году. Главного героя сыграет Стивен Тоболовски («Кремниевая долина», «Проект Минди»).