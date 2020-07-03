Исследование: радикалы чаще занимаются сексом, а консерваторы консервативны в постели

Порносайт xHamster сравнил политические взгляды своих пользователей с особенностями их сексуальной жизни. В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек, его результаты опубликованы в блоге xHamster. Выяснилось, что в гражданском браке чаще всего состоят консерваторы (46%), а реже всего — антифашисты (24%). Самая большая доля одиночек оказалась среди аполитичных и ультраправых. В свою очередь, антифа и крайне левые чаще описывают свои отношения как полиаморные (8,3% и 3,4% соответственно).

Большинство участников опроса определили свою сексуальную ориентацию как гетеросексуальную. Но среди консерваторов доля гетеросексуалов самая высокая (72,3%), а среди антифашистов и крайне левых самая низкая (40,9% и 49,6% соответственно).

Левые и правые радикалы сражаются за звание самых сексуально активных. 42,8% антифашистов и 41,2% ультраправых заявили, что занимаются сексом с партнером несколько раз в неделю или чаще. Реже всего секс бывает у аполитичных и альтернативных правых.

Когда речь заходит о просмотре порно, то на сайты для взрослых чаще всего заходят альтернативные правые (60,7% из них говорят, что делают это раз в день или чаще), крайне правые (58,8%) и антифа (58,3%).

На предпочтения в просмотре порно могут влиять не только политические взгляды, но и страна проживания. Так, согласно статистике Pornhub за 2019 год, среди россиян наибольшей популярностью пользуется хентай, тогда как в США и Канаде порно с лесбиянками. При этом мужчины чаще всего смотрят порно из категорий «японки», «любительские видео» и «зрелые», а женщины — «лесбийское», «популярное с женщинами» и «японки». Узнать, как хорошо вы разбираетесь в порно, можно в нашем тесте, а прочитать, каково это жить с порнозависимостью, — в нашей отдельной статье.