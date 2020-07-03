В Челябинске показали лазерное шоу со свастикой и «зигующим» Гитлером

В шоу появляется свастика, герб Третьего рейха и «зигующий» Адольф Гитлер. Многие жители города из‑за пандемии коронавируса видели не само шоу, а его фрагмент в социальных сетях. Большинство, по всей видимости, не оценили задумку. «Администрация, вы считаете такое шоу нормальным?» — спрашивает один из комментаторов.

В Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» устроили лазерное шоу «Сияние Победы». Его показали на фасаде главного корпуса Южно-Уральского государственного университета, пишет « Комсомольская правда ».

В администрации города объяснили, что автор видеоролика, который распространился в интернете, вырвал эпизод со свастикой из контекста.

«Люди же не возмущаются, когда свастика появляется в художественных фильмах о войне. В данном случае эпизод вырван из контекста, эту свастику через секунду разбивают наши войска. Автора видеоролика можно привлечь к ответственности за такие действия», — заявил начальник управления информационной политики города Владимир Сафонов.