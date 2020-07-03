Джош Клингхоффер и Фли из Red Hot Chili Peppers выпустили совместный сингл

Джош Клингхоффер и Фли — бывший гитарист и бессменный бас-гитарист Red Hot Chili Peppers соответственно — выпустили совместный сингл «Nowhere I Am» с би-сайдом «Directrix» под псевдонимом Pluralone. Сингл также выйдет 24 июля на виниловых пластинках.

«Я чувствую, это одна из тех песен, в которых скрыто универсальное послание, понятное каждому. А потом вспоминаю, какую заумь иногда пишу», — признался Клингхоффер в интервью изданию Spin.