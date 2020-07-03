Прогулки по Петербургу в клипе «Невесомость» от группы «Трипинадва»

Дуэт Ани Литоминой и Маши Шустровой «Трипинадва» из Петербурга выпустил клип на песню «Невесомость» со своего дебютного альбома «Всегда».

«Главное, что стоит знать про этот клип, — в нем снимаются максимально счастливые люди», — объяснила Маша Шустрова «Медузе».

«На одну из репетиций мы с Машей неожиданно для самих себя принесли свои варианты новой песни. Абсолютно разные, но про одно. Недолго думая, совместили их, превратив одну версию в куплет, а другую в припев. Наслаждайтесь. Осваивайтесь. Зависайте», — рассказала подробнее о создании песни Аня Литомина.