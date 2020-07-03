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Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования руководству

Семён Гудошников
Сегодня в 15:56

Профсоюз «Ведомостей» выдвинул владельцу издания Ивану Еремину и гендиректору Михаилу Нелюбину 12 требований. Если руководство их не выполнит, редакция может объявить забастовку, пишет «Коммерсант».

Журналисты потребовали соблюдать редакционные правила «Догма», публиковать статьи только с участием профильного редактора, использовать для оценки рисков только штатных юристов издания и «прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакции».

Есть и требования, которые носят трудовой характер. К примеру, руководство должно гарантировать, что условия трудового договора не пересмотрят в сторону ухудшения, режим самоизоляции для сотрудников продлят до 31 августа и гарантируют возможность удаленной работы, закрепив ее в трудовых договорах.

По словам председательницы профсоюза Бэлы Ляув, руководство пока исполнило только один пункт — удаленная работа. Генеральный директор Михаил Нелюбин заявил, что требования могут рассмотреть на ближайшем совете директоров, который запланирован на сентябрь.

В марте у «Ведомостей» сменился собственник, который назначил новым главным редактором Андрея Шмарова. На встрече с журналистами Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания.

Последнее новый главред подтвердил на деле — он неоднократно редактировал материалы журналистов без их ведома или не допускал статьи к публикации. В частности, он менял заголовок материала о «Роснефти» на прямо противоположный, не уведомив об этом автора, и удалял колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине. В июне Шмаров запретил публиковать в газете и на ее сайте статьи без согласования с ним или уполномоченными им сотрудниками.

После продолжительного конфликта между новым главредом и редакцией 15 июня совет директоров «Бизнес ньюс медиа» все же утвердил Андрея Шмарова на посту главреда «Ведомостей». Журналисты предлагали на этот пост свою кандидатуру — руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину. После назначения Шмарова газету покинули все пять замов главреда, шеф-редактор и корреспондент отдела «Экономика». Редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе объявила, что ищет новую работу.

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