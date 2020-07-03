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Минздрав: к полноценной жизни страна вернется не раньше следующего февраля

Илья Голубев
Сегодня в 15:04

Россияне смогут вернуться к прежней полноценной жизни не раньше следующего февраля, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу».

«Меня часто об этом спрашивают. А что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — считает Мурашко.

Он также заявил, что жертвами коронавируса могли бы стать несколько миллионов россиян, если бы не вовремя введенные ограничительные меры. При этом Мурашко считает, что происходящая отмена этих мер вполне оправдана, пока россияне выполняют все рекомендации по защите своего здоровья.

Кроме того, министр здравоохранения не стал уточнять даже приблизительно, когда жителям страны станут доступны зарубежные поездки, а также уровень готовности вакцины — испытания, по словам Мурашко, проходят в штатном режиме.

За прошедшие сутки в России выявили 6718 новых пациентов с COVID-19. За все время коронавирусом в стране заразились уже 667 883 человека.

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