Михаил Ефремов отказался признать вину за смертельное ДТП. Об этом телеканалу «Москва 24» заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить» — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал Пашаев.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Он пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь, а также следы наркотиков, которые он употреблял раньше и которые, вероятно, не повлияли на ДТП. На Ефремова составили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас он отправлен под домашний арест.

Через пять дней после аварии актер записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова. Ефремов заверил, что не будет включать связи, чтобы отмазаться. «Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — сказал он.

Родственники погибшего посчитали извинения запоздалыми и отказались от материальной помощи. Они через адвоката передали, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно. После этого адвокат объяснил, почему они не приняли деньги.

В конце июня у Ефремова случился сердечный приступ. В то же время Пашаев объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным; по его словам, актер выпил, потому что в тот день был православный праздник — День Святого Духа, а сел за руль, потому что хотел помочь другу из Украины. Мать и жена этого друга попали в больницу в Москве, и Ефремова попросили съездить и помочь.