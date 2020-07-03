В Москве установили памятник курьерам в знак благодарности за их работу во время пандемии

В Москве несколько российских компаний вместе с художником Алексеем Гариковичем создали памятник курьерам в знак благодарности за их работу во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК.

Памятник установили несколько российских компаний с рынка онлайн-коммерции — «Перекресток», Delivery Club, Ozon, «Азбука вкуса» и «Додо-пицца».

Арт-объект из бетона и металла находится в Москве, на территории бывшего завода «Измеритель», по адресу: Холодильный переулок, дом 3, недалеко от станции метро «Тульская».